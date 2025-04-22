Четыре пикапа и пять боевиков ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

По противнику ударили FPV-дроны группировки «Днепр».

Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили четыре пикапа и пять боевиков ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали „объективку“. Увидели, что противник — расчет из четырех машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», — рассказал военнослужащий с позывным «Дантист».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.