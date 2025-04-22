Мощный удар по точке взлета дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работает расчет российской РСЗО «Град».

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета БПЛА ВСУ самолетного типа и живую силу противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы за считанные минуты произвели развертывание боевой машины в боевое положение и произвели залп по позициям противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.