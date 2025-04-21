Дефицит кадров: когда в России введут четырехдневную рабочую неделю

Экс-замглавы Минздрава: в России не будут вводить четырехдневную рабочую неделю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Экс-замминистра здравоохранения и социального развития рассказал, какие условия нужны для введения четырехдневки в РФ.

Россия пока не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщил URA.RU экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. По его словам, разговоры об этом — не более чем популистские заявления.

«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития, наоборот, предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Как пояснил профессор, для работодателей сокращение трудовой недели означает удорожание рабочей силы. Компаниям придется увеличивать штат, при этом сохраняя уровень оплаты труда.

«Часто приводят в пример другие страны, например, Испанию. Но там ситуация совсем другая — высокая безработица, которую власти пытаются снизить. За счет четырехдневной недели они хотят дать работу большему числу людей, снизив количество отработанных часов», — добавил собеседник издания.

Кроме того, как говорит Сафонов, аналогичную политику проводила Франция в 1980-х годах, когда пыталась уменьшить рабочие часы до 35 в неделю. Однако для России такие меры сегодня неактуальны. В то же время, по действующему Трудовому кодексу, работодатели могут самостоятельно решать вопрос о сокращении рабочего времени по своему усмотрению.

Министерство труда Российской Федерации также не поддерживает идею законодательного закрепления четырехдневной рабочей недели. Ранее глава ведомства Антон Котяков заявил, что действующее трудовое законодательство уже предоставляет возможность устанавливать гибкий режим работы. В частности, график с сокращенным количеством рабочих дней.

Таким образом, реальных предпосылок к переходу на короткую рабочую неделю в стране сейчас нет. Александр Сафонов советует опираться исключительно на законодательные инициативы и текущую экономическую повестку.

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