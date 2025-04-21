Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Наказание будет грозить тем гражданам, которые помогают международным организациям, в которых не принимает участие Россия.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, а также за призывы к вводу санкций против страны из личных корыстных побуждений. Документ был размещен на специальном сайте официального опубликования правовых актов.

Известно, что наказание будет грозить и тем гражданам, которые помогают международным организациям, в которых не принимает участие Россия. За нарушение этого законопроекта будет инициироваться уголовное преследование должностных лиц в виде лишения свободы на срок до семи лет.

А вот за призывы к санкциям против РФ человеку может грозить заключение на срок до пяти лет. Кроме того, по новому закону ужесточится ответственность за дискредитацию ВС РФ на фоне личной неприязни или ради получения материальной выплаты. За каждое из нарушений также может быть конфисковано личное имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Договор предполагает взаимовыгодное и равноправное партнерство, а также общую работу двух государств в различных сферах. Имеется в виду такие области, как оборона, политика, безопасность, торговля, инфраструктура, наука, культура, энергетика, транспорт, а также коммуникации и инвестиции.