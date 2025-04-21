Патрушев обсудил ход весенних полевых работ с главой Ставрополья

Фото: пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева

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Главный приоритет — обеспечить независимость от импорта.

Дмитрий Патрушев, занимающий пост заместителя председателя правительства Российской Федерации, провел рабочую встречу с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием агропромышленного сектора региона и реализацией национальных проектов в сфере экологии.

В текущем году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса увеличился на один миллиард рублей по сравнению с предыдущим годом и достиг почти пяти миллиардов рублей. Ставропольский край демонстрирует положительную динамику по многим показателям в сфере сельского хозяйства. В частности, производство молока в прошлом году составило почти 570 тысяч тонн, что превышает показатели предыдущего года. За первые три месяца текущего года было произведено почти 60 тысяч тонн молока, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе встречи Владимир Владимиров сообщил, что в регионе активно проводятся весенние полевые работы. Сельскохозяйственные предприятия занимаются севом ранних яровых культур. Уже засеяно почти 450 тысяч гектаров, в том числе кукуруза и подсолнечник. Также идет сев сахарной свеклы. Большая часть озимых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Сельскохозяйственные предприятия региона обеспечены всем необходимым для проведения посевной кампании.

В сфере сельского хозяйства существует важная цель — обеспечить независимость от импорта. Губернатор области подчеркнул, что при выращивании зерновых культур фермеры применяют исключительно семена, произведенные в России.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью в сфере защиты окружающей среды. В период с 2019 по 2024 год в Ставропольском крае были реализованы мероприятия трех федеральных проектов в рамках национального проекта «Экология»: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение лесов». Общий объем финансирования составил более 1,3 миллиарда рублей. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» Ставропольский край участвует в федеральных проектах «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев обсудили экологические вопросы с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.