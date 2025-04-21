Семейная трагедия длиною в семь лет: суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Дело, которое вызвало ожесточенные споры, получило новый виток развития.

Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным по всем эпизодам уголовного дела. Решение было вынесено 21 апреля. Какие обвинения были выдвинуты против Михаила Хачатуряна, как решение суда может повлиять на ход дела его дочерей и почему родственники убитого настаивают на своей версии — читайте в материале 5-tv.ru.

В Москве 27 июля 2018 года было совершено преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс. В квартире на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве были обвинены его три дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет соответственно. Их задержали на месте, а почти год спустя, в июне 2019 года, девушкам было предъявлено окончательное обвинение — убийство по предварительному сговору.

Однако вскоре уголовное дело приобрело совершенно иной оттенок. Следствие установило, что на протяжении многих лет отец систематически избивал дочерей, подвергал их сексуальному насилию и унижениям. В марте 2021 года сестры были официально признаны потерпевшими по отдельному делу о домашнем насилии.

«Да, 27 июля будет уже 7 лет! Это, нонсенс, конечно, что так долго! Но, во-первых, само дело очень тяжелое и объемное. Томов в нем уже 36. Во-вторых, мы попали на (период пандемии — Прим. ред.) COVID-19… Но сейчас, в ближайший понедельник, очень многое уже решится», — прокомментировала адвокат одной из девушек Мария Давтян.

После общественного резонанса и апелляций защита добилась переквалификации некоторых эпизодов. В феврале 2021 года Мосгорсуд вернул оба дела в прокуратуру для доработки. Тем не менее обвинение в убийстве остается в силе, несмотря на доводы адвокатов о необходимой самообороне.

Тем временем в отношении самого Михаила Хачатуряна были возбуждены отдельные уголовные дела. В 2022 году ему посмертно предъявили обвинения в истязаниях, насильственных действиях сексуального характера и распространении порнографических материалов с участием его дочерей. Как выяснилось, он отправлял такие материалы подруге одной из сестер, которая также была признана потерпевшей.

Психолого-сексолого-психиатрические экспертизы выявили у девушек признаки посттравматического стрессового расстройства. Адвокаты утверждают, что всем троим был причинен тяжкий вред здоровью, и их действия следует рассматривать исключительно как защиту от угрозы жизни и здоровью.

Тем не менее родственники убитого настаивают на другом. Мать Михаила Хачатуряна и его сестры заявляют, что преступление было спланировано, а мотивом могла быть корысть. Они утверждают, что дочери якобы хотели завладеть деньгами и имуществом отца. В пользу своей версии они приводят тот факт, что Михаил не работал, но имел стабильный доход и регулярно передавал дочерям крупные суммы на ведение хозяйства. Родственники предполагали, что девушки тратили больше положенного с банковской карты и пытались скрыть это путем убийства.

Тем не менее следствие не обнаружило признаков корыстного мотива и оставило версию о защите от жестокого обращения в качестве смягчающего обстоятельства, но не основного аргумента.

Почти семь лет спустя после трагедии дело все еще не получило окончательного разрешения. Общественное мнение по-прежнему расколото: кто-то видит в сестрах Хачатурян жертв насилия, а кто-то — хладнокровных убийц. Приговор суда может стать ключевым рубежом в одном из самых запутанных и обсуждаемых уголовных дел последних лет в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живут сестры Хачатурян.