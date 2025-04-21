Состоялась премьера интерактивного молодежного сериала «Наш гараж» для соцсетей

Фото, видео: «НМГ Кинопрокат»

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Первый сезон включает в себя 30 серий.

Национальная Медиа Группа (НМГ) запускает новый проект — интерактивный молодежный сериал для социальных сетей «Наш гараж». Премьера первой серии состоялась 21 апреля в сообществе, созданном специально для этого проекта, на платформе ВКонтакте.

В дальнейшем новые эпизоды будут публиковаться на этой же платформе четыре раза в неделю — с понедельника по четверг. Продолжительность каждой серии составляет примерно четверть часа.

В основе проекта лежит сочетание элементов реалити-шоу и влога. Кроме того, в каждой серии будет звучать авторская музыка в исполнении главных героев сериала. Первый сезон включает в себя 30 серий.

«Мы видим, что короткое смотрение пользуется популярностью у подрастающего поколения, и поэтому в дополнение к классическим хотим двигаться в новые форматы и каналы потребления, где молодежь смотрит профессионально сделанный контент», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В сериале предусмотрен интерактивный формат, который обеспечивается благодаря сообществу в социальной сети ВКонтакте. Здесь зрители могут общаться с любимыми героями, находить единомышленников и участвовать в развитии вселенной сериала. Кроме того, создатели планируют активно привлекать аудиторию к обсуждению актуальных проблем молодежи.

Ранее появилась информация о том, что НМГ запускает мобильное приложение «Сторис» в тестовом режиме. Это приложение позволяет смотреть в вертикальном формате короткие телевизионные программы, такие как сериалы, шоу и передачи.