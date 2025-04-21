Вспышка бешенства зафиксирована сразу в нескольких регионах России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вирус обнаружен у домашних животных и диких хищников.

Из-за вспышки бешенства карантин ввели под Екатеринбургом и Новосибирском. Там случаи выявили у фермерских лошадей и домашнего кота.

Инфекция несет смертельную опасность для человека. Подхватить заболевание можно также при контакте с дикими животными, которые все чаще стали выходить к жилым домам. Что поможет прервать цепочку заражений, кроме вакцинации, расскажет корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Жители села Соколиное в Крыму, рассказывают о регулярных встречах с лисами. Хищники совсем не боятся людей.

«Видели, как курицу проносил у соседей. Видать, у бабушек, кто держит. У нас только тапочки (воровали — Прим. ред.)», — поделилась жительница села Соколиное Елена Кондакова.

«В эту часть села постоянно заходят лисы. Многие местные жители разводят кур и уток. Для хищников это магнит и легкая добыча, ради которой они готовы даже подраться с собакой или кошкой», — рассказал Олег Зайковский.

За помощью обратились к охотникам. С начала года они застрелили в районе села 12 лис. Но теперь разводят руками. Этой весной разрешения на отстрел необходимого числа хищников не выдали.

«Исключили ключевой момент — превышение численности. Его убрали, как основание для выдачи документов. Теперь Министерство природы Крыма не может издать приказ и выдать разрешение на регулирование численности. Это создаст идеальные условия, чтобы расплодится (хищникам — Прим. ред.)», — объяснил начальник отдела охотничьего хозяйства Александр Рябов.

Около ста случаев бешенства официально зарегистрировано в России только за март. Среди инфицированных больше всего собак. На втором месте — лисы, на третьем — кошки.

Дикие животные заражаются бешенством от грызунов и во время драк передают вирус собакам и кошкам, в том числе домашним. Человек может заразиться не обязательно от укуса. Достаточно контакта со слюной больного животного.

Ветеринарные бригады периодически ездят по селам, обходят дворы. Работают ветеринары и с дикими животными. В лесах раскладывают приманки из говяжьего жира и костной муки. Внутри брикета вакцина, которой обезопасит хищника на год.

Но все чаще очаги бешенства фиксируют и в крупных городах Кузбасса, Пензенской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Подмосковье, буквально в десяти километрах от столицы. А с началом дачного сезона врачи ждут новых всплесков.

«Любое дикое животное желательно наблюдать от себя на расстоянии не менее ста метров. К не принадлежащим вам домашним животным не приставать, не ласкать и не кидаться к ним с раскрытыми объятиями», — рассказал зоолог Михаил Кречмар.

Вирус бешенства для человека смертелен. Лекарства от него нет. Единственное спасение — вакцина. Но вводить ее нужно как можно быстрее.

«Шесть уколов должны делаться не более чем через 14 дней после покуса, когда у вас был контакт с больным животным. Если вы сомневаетесь, лучше сделать такую вакцину. Первая вакцина делается в этот же день, нельзя медлить», — заявил ветеринар Владимир Уражевский.

Есть несколько признаков, по которым можно определить больное животное. Агрессия, боязнь воды, света, активное слюноотделение. Но в некоторых случаях дикий или полудикий зверь может, наоборот, перестать бояться человека. Любое нестандартное поведение животного — повод не приближаться, обойти его стороной и передать информацию в ветеринарную клинику.