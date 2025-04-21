Без права на защиту: в Херсоне сотрудники ТЦК схватили мужчину на глазах у семьи

Фото, видео: © РИА Новости/ Стрингер; 5-tv.ru

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В Ивано-Франковской области мобилизационную облаву устроили в Пасху у дверей церкви.

Жители Украины публикуют в соцсетях новые ролики о жестокости сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

В Херсоне «людоловы», так их называют в народе, скрутили и повалили на землю мужчину, который недавно перенес операцию. Все происходило на глазах у его жены и маленького сына. Пока отца насильно мобилизовали, ребенок кричал от страха. Мужчину затолкали в машину, жену оттолкнули в сторону. На вопросы, где искать мужа, ответа она так и не получила.

Также появились кадры из Ивано-Франковской области. Сотрудники ТЦК устроили облаву у храма, где проходила Пасхальная служба. Люди пришли освятить куличи, но, судя по всему, не успели. Под звон колоколов им пришлось бежать, лишь бы не попасть на передовую.