«Магия в каждом шаге»: Виктория Исакова о роли лисы Алисы в сказке «Буратино»

Фото, видео: «НМГ Кинопрокат»

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Актриса рассказала о своем персонаже в предстоящем фильме.

Актриса Виктория Исакова, исполнившая в новой сказке «Буратино» роль лисы Алисы, рассказала, что всегда мечтала воплотить этот образ на экране. Она отметила, что этот персонаж обладает удивительной хитростью и обаянием.

«Алиса — это мечта для каждой актрисы. Она не просто персонаж, это настоящее воплощение хитрости, расчетливости и обаяния. В каждом ее шаге — магия, которая окутывает и почти не оставляет шанса не быть красиво обманутым», — рассказала Виктория Исакова.

Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution и кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio представили первый трейлер главной сказки года «Буратино». Картина создавалась при поддержке Фонда кино России.

Фильм создан по мотивам знаменитого произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Перед выходом фильма будет проведена масштабная рекламная кампания, которая охватит медиафасады в восьми крупных городах России. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону могут увидеть на улицах города видеопостеры с главными героями фильма.

Фильм «Буратино» будет показан на больших экранах 1 января 2026 года. Этот выбор даты не случаен — ровно полвека назад в Советском Союзе состоялась премьера знаменитого телевизионного фильма «Приключения Буратино».