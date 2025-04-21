Есть угроза: какие шансы попадания в Россию вируса чикунгунья

Вирусолог Зуев: чикунгунья может попасть в Россию с туристами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Известно, что новый вид лихорадки передается через укусы комаров.

Вирус чикунгунья может попасть в Россию с туристами или из лабораторий недоброжелателей. Об этом изданию aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Эксперт считает, что главная угроза распространения исходит от комаров, которые появляются с наступлением тепла. Он предположил, что кровососущих могут специально заразить в лабораториях недоброжелателей. Также лихорадку могут распространять люди, возвращающиеся из путешествий за границей.

«Какие-то злобные люди могут устроить нам неприятности с инфекционными заболеваниями. К этому надо готовиться…» — пояснил вирусолог.

Стоит отметить, что эпидемия лихорадки чикунгунья, которая передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров, бушует на острове Реюньон в Индийском океане с августа прошлого года. В начале апреля стало известно, что зафиксирован первый случай этого заболевания на Мартинике.

Отличить симптомы вируса от других болезней не так легко. Во время заболевания чикунгуньей температура человека резко поднимается до 40 градусов. Часто это состояние сопровождается сильными мышечными, головными и суставными болями, а также сыпью и тошнотой.

Вирус может привести к серьезным осложнениям, связанным с глазными, неврологическими и сердечными заболеваниями, а также нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. К таким последствиям заболевание приводит редко, однако у пожилых возможен смертельный исход.

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