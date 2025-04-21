Роккоко уже неликвид? Почему квартиру Волочковой никто не хочет покупать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Недвижимость известной балерины мелькает на сайтах по продаже жилых помещений, но желающих ее приобрести нет с 2011 года.

Квартира заслуженной артистки России Анастасии Волочковой прекрасно подойдет для коллекционеров антиквариата, но обычным людям она не будет интересна. Об этом aif.ru рассказал риэлтор Андрей Кашапов.

Цена на эту квартиру завышена примерно в два раза, если учитывать ее местоположение — район Итальянской улицы в Санкт-Петербурге. Недвижимость центрального района города вблизи ее дома колеблется в районе 60 миллионов рублей, тогда как экс-прима хочет 165 миллионов за свое жилье.

Комнаты украшены колоннами из мрамора, потолочной росписью в стиле итальянских художников, позолоченными бра в виде лебедей, канделябрами и зеркалами ручной работы. Квартира расположена в особняке Павла Дашкова 1831 года постройки, он стоит на закрытой территории с охраной.

«Интерес к объекту есть. На сайте объявлений указано, что объявление посмотрели более 300 уникальных посетителей за последние пару дней. Скорее всего, объект привлек внимание за счет своей неординарности. Обычно такие лоты всегда привлекают внимание», — указал риэлтор.

Потенциальный покупатель квартиры Волочковой может водить туда экскурсии после заключения сделки, считает эксперт.

Экс-прима Большого театра отрицает желание продать квартиру, подаренную предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым.

«Никаких долгов у меня нет. Квартиру я не продаю, она мне дорога. Это подарок Сулеймана Керимова — моей самой большой любви в жизни. Просто кому-то очень хочется перед свадьбой дочери отвлечь внимание от этого события», — пожаловалась она в разговоре с URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими подробностями о свадьбе дочери поделилась Волочкова.