Хищники рядом: в Сочи участились случаи появления медведей в жилых районах
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В Сочи участились случаи появления медведей в жилых районах
Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd Weißbrod; 5-tv.ru
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Животное заметили в районе Дагомыса.
В Сочи медведь пришел на детскую площадку. Камера видеонаблюдения зафиксировала его в курортном районе Дагомыс.
Животное спокойно прогуливалось по улице, а затем скрылось в сквере. Местные жители утверждают, что это не единственный случай.
Еще одного зверя видели в другом микрорайоне Сочи.