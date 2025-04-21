США нанесли удар по столице Йемена

Фото, видео: Reuters/ADEL AL-KHADER; 5-tv.ru

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По предварительным данным, 12 человек погибли, около 30 получили ранения.

В результате атаки США на Йемен 12 человек погибли, еще около 30 пострадали. Под огнем оказалась столица — город Сана.

Американские истребители ударили прямо по оживленному рынку и ближайшему району. Десятки автомобилей сгорели, несколько зданий обрушились.

Под обломками могут находиться пострадавшие. На месте сейчас работают спасатели.