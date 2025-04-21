WSJ: США предлагают взять Запорожскую АЭС под свой контроль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

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В Москве инициативу не поддерживают, напоминая, что станция находится под защитой России.

США хотят контролировать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции.

The Wall Street Journal пишет, что американские чиновники предлагают присвоить ей нейтральный статус и передать под управление Вашингтону. Однако, как именно территории могут оставаться нейтральными, если будут контролироваться Штатами — неясно.

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно подчеркивали, что российская сторона не передаст станцию ни Украине, ни кому-либо еще. Вооруженные силы Украины, невзирая на предостережения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постоянно обстреливают территорию станции.