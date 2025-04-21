Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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ВСУ продолжали наносить удары с помощью беспилотников и артиллерии по позициям российских бойцов.

Украинские боевики нарушили режим пасхального перемирия 4900 раз с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Об этом сообщает Министерство обороны России по ходу проведения специальной военной операции (СВО).

Известно, что ВСУ продолжали наносить удары с помощью беспилотников и артиллерии по позициям российских бойцов. Кроме того, неонацисты не прекращали обстреливать гражданские объекты в приграничных регионах России — в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

Боевики также предприняли шесть попыток атак на населенные пункты Донецкой народной республике (ДНР) — Сухая Балка, Перше-Травня, Тарасовка, Богатырь и Белогоровка, а также на Олешню в Курской области. Все вражеские попытки были отражены.

Однако, как подчеркнуло российское силовое ведомство, в дневное время интенсивность ведения боевых действий по всей линии фронта со стороны противника была существенно снижена. ВС РФ в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Владимира Путина строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.