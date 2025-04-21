«Закон джунглей»: Китай снова раскритиковал торговые пошлины Трампа

Фото: www.globallookpress.com/ CNP/AdMedia

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В КНР настроены на защиту своих экономических интересов.

Министерство коммерции Китая выражает категорическое несогласие с решением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Об этом 21 апреля заявил представитель министерства в интервью информационному агентству Xinhua.

«Китай считает, что все стороны должны встать на сторону справедливости и правосудия, на сторону исторической справедливости, а в вопросе взаимных тарифов защищать международные экономические и торговые правила и многостороннюю торговую систему», — заявил собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что если одна из сторон сделки нанесет ущерб интересам Китая, то власти страны будут вынуждены принять ответные меры. Государство решительно настроено на защиту своих национальных интересов.

«Как только международная торговля вернется к „закону джунглей“, где сильный охотится на слабого, все страны станут жертвами», — предупредил источник.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ, который предусматривает введение торговых пошлин в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Также он заявил о возможном введении пошлин на товары из стран Европейского союза.

Цель этих мер — сократить поток опиоидного наркотика фентанила через границу и уменьшить количество нелегальных мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай усилил экономические меры в ответ на американские пошлины.