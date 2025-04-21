«Все на одно лицо»: Влад Лисовец оценил современные тренды красоты

Влад Лисовец считает, что все стали на одно лицо

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Публичность негативно влияет на многих женщин.

Возросшее в последнее время стремление к естественности не находит своего истинного отражения в социальных сетях. Об этом рассказал стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-показе выставки «Что за ЦИ? И что за РК?».

«Социальные сети того не подтверждают», — отметил он.

По мнению Лисовца, девушки в медийном пространстве до сих пор стараются казаться лучше, чем есть они на самом деле. Для этого они искусственно увеличивают губы, брови, ресницы.

«Все с заторможенным лицом, неживым», — пояснил свое видение стилист.

Он уверен, что всему виной давление публичности, из-за которого большинство привыкло демонстрировать лишь образ, картинку, не открывающую глаза на реальное положение вещей.

«В городе видишь живые лица, а если смотреть социальные сети, то еще эти маски, фильтры, фотошоп, и они все на одно лицо», — добавил Лисовец.

Звезды, считает гуру моды, недалеко ушли от других. Они также следуют совершенной обложке, забывая о натуральности.

«Я мог бы назвать 10-15 женщин известных, которых я отличить вообще не могу. В принципе у них одинаковый макияж», — сказал он.

Однако у каждого человека свои предпочтения, полагает стилист. Для одних важна натуральность, а другие предпочитают, «чтобы верхняя губа обязательно прикрывала нижнюю и грудь заодно».

«Это разный мир, разное образование. У кого какое образование. У кого высшее, а у кого не очень», — иронично заключил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, Влад Лисовец высказался о женской сексуальности.