Поджигатель с огнеметом погиб на пожаре в Сеуле

Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il

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Мужчина оставил предсмертную записку.

Фото корейца с огнеметом, который совершил поджег высотки в столице Южной Кореи, Сеуле, опубликовали в соцсетях.

Уточняется, что за несколько часов до произошедшего мужчина предпринимал попытку сжечь виллу, расположенную в полутора километрах от места трагедии, где оставил предсмертную записку. Теперь поджигатель погиб в огне.

Фото: соцсети

Пожар распространился на четвертом этаже жилого комплекса. По предварительной информации, злоумышленник применил опрыскиватель для пестицидов, который преобразовал в огнемет.

По данным Hani, которое ссылается на информацию полиции, тело 60-летнего подозреваемого было найдено на месте происшествия.

Также сообщалось, что несколько людей пострадали от возгорания. Трое человек погибли в результате инцидента — они выпали из окон здания.

봉천동 화재 "60대 남성이 화염방사기로 방화 추정" pic.twitter.com/aa56HqUQF8 — 킴FIRE (@Kimfire25) April 21, 2025

В настоящий момент полиция уточняет личность подозреваемого в поджоге, его мотив и детали произошедшего. Информация о жертвах и обстоятельствах случившегося выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии внук заживо сжег бабушку из-за того, что она не поощряла его пристрастие к алкоголю.