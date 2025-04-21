«Ребята нарасхват»: в Ялте прошли мастер-классы для юных музыкантов

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Занятия с виолончелистами проводит лично маэстро Сергей Ролдугин.

Будущие звезды классической сцены сейчас оттачивают свое мастерство на южном берегу Крыма. В Ялте проходит традиционный «Апрельский интенсив». Молодые музыканты тренируются под руководством профессоров Петербургского дома музыки.

Мастер-классы проводит и народный артист России — маэстро Сергей Ролдугин. Чтобы попасть на эти курсы, участники со всей России прошли строгий отбор. Лучшие из них получат возможность сыграть с ведущими музыкантами и оркестрами страны. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Этот первый написанный в эмиграции этюд сам Сергей Рахманинов неофициально называл «Море и чайки». Кажется, гений вдохновился именно Крымом — в Ялте прошел его последний перед отъездом с Родины концерт. В этой музыке и безмятежный штиль, и грохочущие волны, и ливень соленых брызг.

«Конечно, атмосфера в этом прекрасном месте, она особенная, и она располагает к творчеству и мотивирует», — заявил участник мастер-классов «Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского дома музыки Игорь Петров.

И это неудивительно, ведь весь южный берег Крыма, как неоднократно замечали писатели, — амфитеатр, зрительный зал которого — горы, а сцена — все его аквамариновые долины. Именно здесь вновь проходит «Апрельский интенсив» высших исполнительских курсов Санкт-Петербургского дома Музыки. Пианисты, флейтисты, виолончелисты, скрипачи — всего 20 молодых музыкантов — оттачивают свое мастерство.

«Любому мне есть что сказать все-таки. И они чудесные в смысле того, что они очень открытые, они воспринимают хорошо то, что я говорю», — заявил заслуженный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Тростянский.

Эмиль Ильдиреков — самый молодой участник, ему всего 17. Совсем недавно он стал лауреатом первой степени конкурса «Созвездие» в номинации «оркестровые струнные». В одном из туров он исполнял сочинение Никколо Паганини.

«Лично для меня, когда ты уже технически подготовлен к сложной программе, тяжело сделать из этой техники музыку, чтобы это было интересно», — отметил Ильдиреков.

Занятия с педагогами чередуются с часами самостоятельных занятий. Все участники проекта готовятся к международным конкурсам.

Уже в июле Галина Перевязкина отправится в Румынию. Даже после отборочного тура туда приедут сто флейтистов со всего мира — конкуренция колоссальная. И каждый должен будет исполнить перед жюри обязательное сочинение — «Ронду» Моцарта — это эталон, по которому оценивают мастерство.

«Моцарта играть очень сложно. При всей легкости для слушателя, для зрителя. Казалось бы, такая музыка. Но в этом-то и сложность, что ты на виду, все слышно», — отметила участница мастер-классов «Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского дома музыки Галина Перевязкина.

Занятия с виолончелистами проводит лично маэстро Сергей Ролдугин.

Едва ли вообще можно переоценить роль Санкт-Петербургского дома музыки в воспитании будущих звезд классической сцены. Таланты здесь скрупулезно ищут по всей стране, учат и открывают большие возможности.

«Дом музыки как раз старается дать им возможность обыграть программу с Гергиевым, со Сладковским, с московскими дирижерами замечательными, в филармониях. Мы уже в московской филармонии играем, теперь в питерской играем тоже. Уже и с заслуженным коллективом, и с академическим оркестром и с другими оркестрами. И эти ребята нарасхват в этих оркестрах, потому что они действительно лучшие», — отметил Народный артист России, худрук Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Но Сергей Ролдугин всегда говорит — конечное слово за публикой.

Концерт в Воронцовском дворце у подножия Ай-Петри — это традиция «Апрельского интенсива». Меломаны Крыма знают об этих выступлениях и ждут их. И это тоже часть учебной программы.

Камерный концерт, в программе которого — Гайдн, Рахманинов, Чайковский. Красота в каждой ноте — чарующее звучание.