За пределами ринга: боец поп-ММА Ядуллаев подрался с прохожим в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Участник турниров по смешанным единоборствам практически не пострадал.

В Петербурге участник турниров по смешанным единоборствам Фарид Ядуллаев подрался с прохожим на улице — потасовка попала на видео.

Предварительно, причиной стала съемка ролика. Для этого спортсмен встал рядом с несколькими машинами, но это не понравилось местному жителю и тот начал задавать вопросы. Затем последовали взаимные оскорбления, после которых кулачный боец повалил мужчину на землю и нанес несколько ударов.

При этом сам Ядуллаев утверждает, что напали на него, а он лишь защищался.

«После этого я не собирался просто стоять, я также дал ему сдачи, я его, смотрите, я его ударил не сильно, ударил сначала ногой в ногу, не руками, заметьте, руками не трогал, а потом где-то говорят, что я его в нокаут отправил, я его просто положил, положил на пол, и даже рукой, там удар есть, я по нему не попал», — прокомментировал Фарид Ядуллаев.

Сам спортсмен практически не пострадал, второму участнику потасовки досталось больше — он написал заявление в полицию.