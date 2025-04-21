Более 400 обстрелов: как Киев нарушил пасхальное перемирие

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

Но такое поведение противника было ожидаемо.

Несколько часов назад завершилось объявленное Россией пасхальное перемирие. Но исполнять его Украина, похоже, даже не собиралась. По данным Минобороны, киевские боевики 444 раза обстреляли позиции наших войск, а также запустили 900 беспилотников. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

На некоторых участках фронта было тихо. Но это время украинские формирования использовали для того, чтобы провести ротацию и завезти боеприпасы. Подробности рассказывает корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.

Представители киевского режима более тысячи раз за сутки нарушили объявленное пасхальное перемирие. Такие данные приводит Министерство обороны. К вечеру воскресенья произошло свыше 400 обстрелов из артиллерийских орудий и минометов, 900 ударов FPV и сбросов с дронов. Были предприняты несколько атак на наши позиции в ДНР, рядом с поселком Сухая Балка и селом Богатырь. Под огнем врага оказались приграничные районы Курской, Брянской и Белгородской областей.

Выполнять команду Зеленского в войсках Украины судя по всему принялись не все. Уже к 23:00 часам 19 апреля, появились сообщения об атаках ВСУ в Херсонской области.

А это кадры из ЛНР. Одна из позиций наших подразделений.

"20 апреля 2025 года, объявленное пасхальное перемирие. Мы находимся на позиции, с нашей стороны сегодня ни выстрела, ни подъема беспилотников – ничего. Вот, буквально 20 минут назад, здесь прилет украинского снаряда", – говорит военный.

В Курской области в полдень накануне сработала сирена воздушной тревоги ракетной опасности. Непривычно тихо было на позициях в Артемовске. В районе расположения наших войск впервые за долгое время не слышны звуки "выходов", работы артиллерии с нашей стороны, жужжание запускаемых дронов.

Впрочем, кроме хаотичных атак на определенных участках фронта, некоторые представители ВСУ воспользовались затишьем и занялись более важными делами. Бойцы 15-й отдельной бригады "Черный лес", например, воссоздали одну из фотографий 1944 года, на которой изображены бойцы запрещенной в России УПА*, празднующими Пасху. Часть боевиков ловила куличи, которые им сбрасывали с дронов.

Пока одни боевики ВСУ занимались своими делами. Другие, по данным нашей разведки, активно осуществляли ротацию на некоторых направлениях, старались завезти боекомплект. Пользовались временем. Эксперты отмечают – такое поведение противника было ожидаемо.

"Поэтому нам важно сохранять осторожность и быть бдительными. Не думаю, что Зеленский заинтересован в сохранении праздничного мира. Похоже, судьба его солдат и граждан его не особенно волнует – по крайней мере, складывается именно такое впечатление", – считает политолог Эрл Расмуссен.

Представители итальянской прессы отметили, что пасхальное перемирие в очередной раз открыло европейцам истину и показало, кто есть кто.

"Несомненно, этот жест также ставит в трудное положение европейскую пропаганду. Почему? Потому что если Украина нарушит это перемирие, то европейскому мейнстриму, итальянскому мейнстриму будет очень трудно утверждать, что Украина хочет мира, ведь этим поступком она фактически покажет, что мира она не хочет вовсе", – говорит итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

Как будут развиваться события далее станет ясно уже в ближайшее время. Наша армия готова к любым вариантам. Бойцы на местах и в состоянии отразить любые атаки.

*Украинская повстанческая армия (УПА) – экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.