Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il

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Есть погибшие и пострадавшие.

Мужчина с огнеметом поджег жилую высотку в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.

По информации издания, несколько людей пострадали, а также три человека погибли в результате инцидента — они выпали из окон.

Полиция занимается розыском подозреваемого в поджоге. Предположительно, преступник применил огнемет, уточняют южнокорейские СМИ.

Информация о жертвах и обстоятельствах случившегося уточняется.