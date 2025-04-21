Мужчина с огнеметом поджег жилую высотку в Сеуле
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Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il
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Есть погибшие и пострадавшие.
Мужчина с огнеметом поджег жилую высотку в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.
По информации издания, несколько людей пострадали, а также три человека погибли в результате инцидента — они выпали из окон.
Полиция занимается розыском подозреваемого в поджоге. Предположительно, преступник применил огнемет, уточняют южнокорейские СМИ.
Информация о жертвах и обстоятельствах случившегося уточняется.