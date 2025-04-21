«Я попробовала их всех»: почему Анна Хилькевич выгнала 50 нянь

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Потенциальные кандидатки ведут себя неподобающе.

Актриса Анна Хилькевич поделилась подробностями череды неудач в подборе няни для своих дочерей. Об этом писали 7Дней.ru.

Для своих девочек артистка ищет сотрудника с педагогическим образованием и с опытом работы. В числе критериев также ум, опрятность, увлечение психологией и умение готовки блюд для детей. Звезда заявила, что для присмотра за дочерьми хочет подобрать такого человека, который станет ей действительно близким. Хилькевич рассчитывает на установление доверительных отношений с нанимаем сотрудником. Однако под требования знаменитости пока никто не подошел.

«Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — заявила она, после того, как установила камеры для отслеживания ситуации в доме.

С тремя предыдущими нянями у Анны не удалось придти к взаимопониманию. Одна из этих нянь уложила младшую дочь актрисы рядом и уснула днем, другая переходила с ребенком дорогу в неположенном месте, а третья проявила грубость в общении со старшими дочерьми Хилькевич.

Звезда сериала «Универ» с мужем бизнесменом Артуром Мартиросяном занимается воспитанием троих маленьких детей: девятилетней Арианны, шестилетней Анны-Марии и Оливии, появившейся на свет осенью 2024 года. Артистка успевает совмещать материнство и карьеру, но дается ей это крайне не легко, поскольку дети часто шалят и почти не поддаются наставлениям родителей. Знаменитость отметила, что каждой дочке нужно ее время, а вот нанимаемых сотрудниц они не признают.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Анны Хилькевич перестала узнавать маму.