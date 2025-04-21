Минимум 12 человек погибли от авиаударов США по рынку и жилому району в Йемене

Фото: www.globallookpress.com/String

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Среди мирного населения есть раненые.

Минимум 12 человек погибли из-за авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена, городе Сана. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Mayadeen, который ссылается на Минздрав страны.

К тому же в источнике уточняется, что помимо погибших, еще 30 мирных жителей получили ранения.

До этого 15 марта текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий, направленных против хуситов в Йемене. Глава Белого дома отмечал, что эти военные действия в сторону хуситов инициированы из-за «кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» в Красном море. При этом Трамп утвердил указ о признании «Ансар Алла» террористической организацией.

В ответ «на агрессию» с американской стороны йеменские хуситы ударили по авианосцу США «Гарри Трумэн», находящемуся в Красном море.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате удара США и Великобритании по Йемену увеличилось.