«Душу вложил»: Шаляпин потратил 14 млн рублей на подарок

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Артист заявил, что у него нет ипотек и долгов.

Певец Прохор Шаляпин поделился тем, что приобрел и полностью отремонтировал двухкомнатную квартиру для своей мамы в Мытищах, Подмосковье. Об этом написали 7Дней.ru.

Жилплощадь артист купил за 10 миллионов рублей в прошлом году, а вот ее отделка обошлась певцу еще в четыре. По словам шоумена, такую сумму он заработал самостоятельно на рекламе. К тому же он отметил, что ипотек не имеет, а также никому не должен денег.

«Рад, что мамочка имеет у меня квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде. Вложил душу сюда, потому что я сам разрабатывал этот дизайн. Знаю, как людям живется, многие в ипотеках на 100 лет. У меня нет ни ипотек, ни долгов за эту квартиру», — пояснил Шаляпин в телешоу.

При этом артист заявил, что контролировал весь процесс ремонта — были заменены проводка, водопровод, сантехника, вставлены новые окна.

Родительница артиста оказалась в восторге от усилий сына. Она рассказала, что все и даже мелочи Шаляпин купил сам.

«Я офигела просто. Открываю шкафы, а у меня все есть!» — сказала женщина.

В квартире нашлась спальня и для отчима артиста Вячеслава Юрьевича. Прохор пояснил, что любит мужа матери, хотя тот и имеет нездоровое пристрастие к алкоголю.

Оплатой коммунальных счетов Шаляпин займется лично.

«Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие», — сообщил певец.

Сейчас, как отметил исполнитель, квартиру он оформил на себя, однако не исключает вариант, что после женитьбы может переоформить ее на мать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве.