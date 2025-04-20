Захарова: Украина не стремится к продлению пасхального перемирия с РФ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Киев использовал вооружение Соединенных Штатов.

Госдепартамент США выразил надежду, что режим пасхального перемирия между Россией и Украиной, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным накануне, продлится, однако Украина нарушала его и во время праздника. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — отметила она.

К тому же, Захарова подчеркнула, что действия Киева закономерны. По словам представителя МИД РФ во время моратория, на который согласился украинский лидер Владимир Зеленский ранее, он же отдавал приказы «прицельно» бить по гражданской энергетической инфраструктуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили о срыве пасхального перемирия со стороны Киева. В ночь на 20 апреля вражеские силы предпринимали попытки атаки на позиции российской армии. Сообщалось, что в результате ударов есть погибшие и пострадавшие в числе мирного населения, а также повреждены жилые постройки и гражданская инфраструктура.