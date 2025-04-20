Умер писатель и журналист Аркадий Соснов

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области

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Ему было 76 лет.

На 77-м году жизни умер российский журналист и писатель Аркадий Соснов. Трагическую новость сообщает сайт Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«20 апреля после продолжительной болезни скончался известный петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Яковлевич Соснов. Искренние соболезнования семье и близким…» — отмечается в публикации на официальном портале организации.

Аркадий Соснов учился на инженера-химика, но в 1976 году выбрал иную стезю, посвятив себя журналистике. Работал в газетах «Смена», «Поиск», «Московские новости», «Литературной газете — Петербург», а также в журнале «Огонек».

Кроме того, Аркадий Соснов запомнился почитателям своего таланта и как писатель. Из-под его пера вышли книги «Обретенная природа» и «Энергия Земли».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Елизавета Зима. Российскому театральному зрителю она известна по ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Свадьба в Малиновке» и многих других.