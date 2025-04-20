Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики ВСУ смогли и исповедаться.

Священнослужитель поздравил с Пасхой украинских боевиков, которые были взяты в плен в Курской области. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Протоиерей Александр Зинченко наставил боевиков ВСУ, что во время светлого праздника Пасхи готовность проявить настоящее милосердие — это ключевая черта русского народа. Всем пленным он вручил куличи.

Священнослужитель отметил, что во время исповеди многие боевики рассказывали, что их готовили в европейских странах. По мнению протоиерея, такая подготовка была нацелена только на отправку людей «в один конец».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ до начала пасхального перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР. По информации ведомства, штурм выполнили бойцы группировки «Запад». Одновременно российская армия атаковала позиции ВСУ в районах Купянска, Смородьковки и Ивановки в Харьковской области, а также у Кировска и Ямполя в ДНР. Под удар попали три украинские бригады боевиков, понеся серьезные потери.