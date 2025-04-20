Формула любви: как Игорь Гордин и Юлия Меньшова спасли свою семью

Игорь Гордин и Юлия Меньшова расстались на четыре года и возобновили отношения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруги расставались на долгих четыре года. Развод позволил им осознать, насколько они нуждаются друг в друге.

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова и заслуженный артист России Игорь Гордин поженились еще в 1997 году, но понять, что такое истинное семейное счастье они смогли лишь спустя более чем десять дет после свадьбы.

Любовь с первого взгляда

Игорь влюбился в Юлию с первого взгляда, когда она с подругами пришла на спектакль «Казнь декабриста» в Московский театр юного зрителя. Актер мастерски сыграл в постановке и буквально очаровал женщину своим голосом. Практически сразу он пригласил ее в ресторан, затем их общение продолжилось.

Меньшова на тот момент уже была известна, не только благодаря семье, но и как ведущая ток-шоу. Не прошло и пары месяцев, как Юлия познакомила Игоря со своими легендарными родителями, которые приняли его с теплотой и неожиданно сразу нашли точки соприкосновения и общие интересы с актером.

Фото: Александр Куров/ТАСС

«Естественно, вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — признавался Игорь в беседе с журналом «Атмосфера».

Оказалось, что в молодости «оскароносный» режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова, известная по роли в его картине «Москва слезам не верит», жили в общежитии, как и Игорь на момент знакомства с Юлией.

«Хорошо, это наш вариант! Долго ждали!» — именно так родители Юлии оценили будущего зятя в тот день, по его признанию журналу «OK!».

В свою очередь, родители Игоря были удивлены, узнав, кто избранница их сына, хотя, конечно, порадовались его счастью.

Жить молодая пара хотела отдельно, поначалу они стали снимать квартиру. Ограниченный в деньгах, Игорь всегда находил средства, которые мог тратить на романтические ухаживания. Он превращал комнату Юлии в цветочные поляны и пел серенады под окном.

Через год он появился на пороге дома старших Меньшовых, вооружившись цветами и тортом, и попросил у Владимира руки его дочери. Конечно же, перед этим он получил согласие самой Юлии. Возлюбленная уже носила под сердцем из будущего общего ребенка. Отец невесты помог молодым с организацией торжества. После свадьбы в Москве молодожены отправились в путешествие в Чехию и Литву.

Эталонный развод

Казалось, что разлады в этих отношениях невозможны. Для тогда еще мало знакомого широкой аудитории актера из Санкт-Петербурга связь с такой семьей была счастливым билетом. Однако имя Игоря Гордина стали упоминать исключительно вкупе с титулом «муж Юлии Меньшовой». В какой-то момент он стал иронично отмечать, что именно эту фразу напишут на его надгробье.

Уже в браке появился на свет их первенец — Андрей. Забота о мальчике, который из-за проблем со здоровьем критически мало спал, изматывала молодых родителей, как и работа на износ. Родителям пришлось побегать по врачам, чтобы узнать, как помочь малышу.

«Ситуация с ребенком психологически сильно нас подорвала. И на это, как на тележку, сверху накладывалось все остальное», — делилась подробностями Юлия.

Спустя шесть лет семья пополнилась еще одним ребенком — у Меньшовой и Гордина родилась дочка Таисия. Девочке был всего год, когда в семье произошел раскол.

Игорь и Юлия приняли решение мирно расстаться. Они не подписывали никаких официальных документов и даже вместе ездили в отпуск, но прежнего тепла уже не было.

«У меня не было сомнений в том, что Игорь — хороший человек, в том, что он прекрасный отец. Но в наших личных отношениях меня тогда не устраивало просто ничего. Хотя это нельзя назвать плохими отношениями, то есть мы вполне могли общаться», — признавалась Меньшова.

Ради детей спасли любовь

Несмотря на старания родителей, которые даже обращались за консультацией к психологу, чтобы избежать возможных проблем в дальнейшем, дети болезненно переносили их расставание.

«Мы оставались прекрасными мамой и папой, ни один из нас, разговаривая с детьми, ни разу не погрешил против другого. Это был в каком-то смысле эталонный развод», — делилась Юлия с WomanHit.

Так или иначе, обстановку дома Таисия и Андрей переносили не просто. Игорь приходил лишь вечером, а потом уходил. Маленькая Тася ждала папу у себя в кроватке каждую ночь, чтобы услышать заветное пожелание сладких снов.

«И вот, укладываю я ее, а она вдруг встрепенулась: «Где папа?» Я говорю: «Папа уже ушел». «А он мне не сказал «Спокойной ночи!», — произнесла дочь и разрыдалась. Чтобы ее успокоить, я предложила позвонить папе. Двухлетняя девочка плакала как взрослый человек, огромными слезами. И — тоже как-то очень по-взрослому!» — вспоминала Юлия.

Сын Андрей тоже нелегко справлялся с изменившимися отношениями в семье. Особенно остро он реагировал на материалы в газетах и журналах, где писали о «бывшем муже Меньшовой».

«Папы бывшими не бывают!» — эти слова сына, по признанию Меньшовой, стали настоящим ударом для нее.

Так, информацию о разводе скрыть не удалось. Журналисты стали строить всевозможные догадки о том, что послужило причиной размолвки. Появились материалы о том, что Игорь изменил жене с коллегой по цеху Ингой Оболдиной, вместе с которой снимался в сериале. Авторы материалов ссылались на чрезмерную страсть, вспыхивавшую между Оболдиной и Гординым во время репетиций. Подозрительным совпадением называли тот факт, что именно тогда распался брак Оболдиной с режиссером Гарольдом Стрелковым, спустя 15 лет совместной жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако ни одна из сторон подтверждения этим слухам не дала. От комментариев воздерживались, даже когда появились сведения о том, что Инга стала жить с Игорем в гражданском браке. Через некоторое время Инга сошлась со своим коллегой Виталием Салтыковым, а в 2012 году родила от него дочь Клару.

«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Когда теряешь, то понимаешь ценность потери», — вспоминал о горьком периоде Игорь в интервью WomanHit.

Чувства между Игорем и Юлией вспыхнули с новой силой через четыре года после расставания, во время очередной совместной поездки с детьми на отдых. В Турции Гордин вновь стал задаривать бывшую жену красивыми букетами, приглашать на свидания и оказывать всевозможные знаки внимания. С инициативой возобновить реальный брак выступил Игорь.

«Потом я сказал: „Юля, давай попробуем все сначала?“ Она согласилась, и мы сошлись», — рассказывал он.

Повторили судьбу родителей

Фото: ITAR-TASS/ТАСС

Свое расставание Игорь и Юлия впоследствии сравнивали с аналогичной ситуацией в жизни Меньшовых-старших, которые тоже расставались на три года.

Пережив тяжелый опыт, они научились прислушиваться друг к другу. Так, в интервью Иде Галич Меньшова называла главным залогом крепкой семьи — умение ее членов вовремя замолчать. Этот совет она услышала из уст голливудской актрисы Мэрил Стрип. С ней соглашается и Игорь. По его мнению, умение слышать и делать шаги вперед друг к другу — это «формула счастья».

«Слава Богу, что мы смогли все вернуть. Сейчас я абсолютно счастливый человек: утром с удовольствием иду на работу, а вечером спешу домой к любимой жене и детям. Думаю, это ощущение — самое главное, что делает человека счастливым!» — откровенничал Гордин.

На одно из дней рождений Игоря Юлия подарила ему нежное послание, в котором подводила черту всей их совместной жизни трогательным признанием: «Я счастлива быть твоей женой! Я люблю тебя бесконечно!»