Полуголый Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

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На фото предприниматель позирует в окружении козлят.

Предприниматель Павел Дуров поздравил своих подписчиков с Пасхой. Сообщение он сопроводил личной фотографией в полуобнаженном виде в окружении козлят.

«Счастливой Пасхи — с днем свободы и перерождения!» — написал создатель Telegram в своем канале.

Своим снимком предприниматель, вероятно, намеревался обыграть образ Иисуса, но почему-то выбрал историю, связанную с его рождением, а не воскрешением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Дуров вернулся в Дубай из Франции. Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Ордер на его арест выдали незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы властей.

Позднее французская прокуратура выдвинула официальное обвинение Дурову. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в таких преступлениях, как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров находится под судебным надзором, все это время ему было запрещено покидать территорию Франции.