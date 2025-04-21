Фото, видео: НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

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Актер и режиссер воплотил образ самого главного антагониста картины.

Известный артист Федор Бондарчук сыграл в новой сказке «Буратино» главного злодея Карабаса-Барабаса. Его персонаж по-настоящему уникален — на площадке даже несколько людей помогают «носить его грим».

Он отметил, что вместе с режиссером картины Игорем Волошиным у них начала складываться определенная тенденция — на их совместных проектах Бондарчук всегда прячется под сложными гримом. К примеру, так уже было в фильме «Повелитель ветра», где артист исполнил роль Федора Конюхова.

«А у моего Карабаса-Барабаса в „Буратино“ можно будет увидеть уже мощные поролоновые плечи, живот, яркие — в стиле великого Этуша — брови, и конечно же, окладистую бороду. Три человека на площадке нужны были, чтобы эту бороду за мной носить! Но все не зря: в образ с таким роскошным гримом входишь мгновенно», — рассказал артист.

Первый трейлер главной сказки 2025 года «Буратино» представили кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино России.

Картина основана на классическом произведении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Выход фильма сопровождается масштабной промо-компанией, охватившей медиафасады восьми крупных городов страны. Так, на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону россияне могли ознакомиться с видеопостерами с главными персонажами картины.

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, и эта дата выбрана неслучайно — ровно 50 лет назад в СССР состоялась премьера культового телефильма «Приключения Буратино».