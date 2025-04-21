Главная сказка года: состоялась премьера трейлера «Буратино»

Фото, видео: НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

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Любимых всеми поколениями героев можно увидеть на улицах российских городов.

Первый трейлер главной сказки 2025 года «Буратино» представили кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино России.

Картина основана на классическом произведении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Выход фильма сопровождается масштабной промо-компанией, охватившей медиафасады восьми крупных городов страны. Так, на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону россияне могли ознакомиться с видеопостерами с главными персонажами картины.

«Масштаб нашего проекта обязывает искать новые оригинальные формы коммуникации со зрителем. Мы очень хотели порадовать зрителя неожиданными образами наших персонажей, а также легендарной музыкой Алексея Рыбникова, и сделать из этого событие. Рады, что VK Видео поддержали эту инициативу», — поделился подробностями продюсер и основатель компании «Водород» Михаил Врубель.

«Мы рады, что кинопрокатчики и студии, такие как „НМГ Кинопрокат“ и „Водород“, Art Pictures Studio, выбирают VK Видео в качестве эксклюзивной площадки для презентации масштабных проектов. Познакомившись с фильмом „Буратино“, мы были впечатлены художественной задумкой и уровнем ее воплощения — это вдохновило нас на особо креативный подход к реализации промо-кампании», — сообщила директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.

Роль Буратино исполнила юная актриса Виталия Корниенко при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (moon capture. — Прим.ред.), Мальвину сыграла Анастасия Талызина. Роль Папы Карло досталась Александру Яйценко, а Артемона — Марку Эйдельштейну. Лиричного Пьеро воплотил Степан Белозеров, а Арлекина сыграл Рузиль Минекаев.

Главного антагониста Карабаса-Барабаса показал Федор Бондарчук, а его сообщника Дуремара — Лев Зулькарнаев. Очаровательные аферисты Лиса Алиса и Кот Базилио нашли воплощение в Виктории Исаковой и Александре Петровом. Роль мудрой черепахи Тортиллы досталась народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой.

Режиссером сказки выступил Игорь Волошин, а оператором — Максим Жуков, обладатель премии «НИКА».

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, и эта дата выбрана неслучайно — ровно 50 лет назад в СССР состоялась премьера культового телефильма «Приключения Буратино».