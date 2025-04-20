Умерла актриса Елизавета Зима

Фото: ВКонтакте/Драматический театр им. А.С. Грибоедова/dramteatrsm

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Звезда спектаклей «Антоний и Клеопатра» и «Собака на сене» скончалась на 80-м году жизни.

Актриса Елизавета Зима, Заслуженная артистка России, умерла на 80-м году жизни. Об этом говорится на сайте Смоленского государственного академического драмтеатра.

«Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате… Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней. Она запомнится своей талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами на сцене», — значится в сообщении театра.

Российскому театральному зрителю Елизавета Зима известна по ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Свадьба в Малиновке» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов.

Ожидается, что в ближайшее время станут будут оглашены подробности о дате и месте проведения прощания. Причина смерти Фроликова не называется.

В социальных сетях звезды и поклонники начали активно выражать соболезнования близким артиста. Пользователи отмечают его доброту и честность, а также жизнелюбие.