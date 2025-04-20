Более 500 человек эвакуировали в Индии из-за сильного ливня

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav; 5-tv.ru

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Известно о трех погибших.

В округе Рамбан, который находится в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, произошло чрезвычайное погодное явление. В результате сильного ливня с ветром и градом три человека погибли, а около 500 были вынуждены покинуть свои дома и найти убежище в более безопасных местах. Об этом 20 апреля написала газета The Indian Express.

Представитель комиссара Рамбана Базир Ул Хак рассказал журналистам, что ливень начался в ночное время и продолжался в течение дня. Из-за непогоды произошло обрушение нескольких жилых и коммерческих зданий. В результате оползней в районе были перекрыты несколько дорог.

Для обеспечения безопасности граждан и их оперативной эвакуации из низинных районов Рамбана были привлечены дополнительные силы полиции.

В воскресенье в Бразилии, в штате Сан-Паулу, из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение. В результате были повреждены автомобили, а также нарушено железнодорожное сообщение. В городе Диадема за два часа выпало количество осадков, которое обычно выпадает за 24 дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу.