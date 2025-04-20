Папа Римский поздравил верующих с балкона храма Святого Петра в Ватикане

Папа Римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане

Фото, видео: Reuters/VATICAN CITY; 5-tv.ru

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От имени понтифика выступил архиепископ Диего Равелли.

Папа Римский Франциск поздравил верующих с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Понтифик, восстанавливающий здоровье после тяжелой пневмонии, помахал рукой собравшимся на площади паломникам. После этого он передал свой текст для прочтения главе Службы папских литургических церемоний монсеньору Диего Равелли, который и произнес традиционное благословение «Городу и Миру» от имени главы Ватикана. Речь сопровождал торжественный оркестр.

Известно, что в день праздника Франциск также встретился с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и обменялся с ним поздравлениями. Однако утром пасхальные мессы на площади возглавлял делегат Папы Франциска кардинал Анджело Комастри. Более того, кардинал, по поручению Папы Франциска, также читал подготовленную им проповедь.

Прежде сообщалось, что понтифик не будет возглавлять предпасхальные ритуалы и службу.

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