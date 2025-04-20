В России за один день ликвидировали 48 лесных пожаров

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Для тушения привлекли 2774 человека.

За сутки, 16 апреля 2025 года, в России успешно ликвидировали 48 лесных пожаров, охвативших площадь в 5772 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Пожарные справились с огнем в различных регионах страны, включая Амурскую, Ленинградскую, Ростовскую, Псковскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Московскую, Омскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области, а также в республиках Бурятия и Алтай, а также в ЛНР и ДНР.

Локализированы возгорания и в Приморском, Забайкальском, Красноярском и Алтайском краях.

Для тушения пожаров привлекли 2774 человека, 469 единиц техники и четыре воздушных судна. В рамках авиационного мониторинга использовались 20 самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Юрюзань Челябинской области произошел пожар, унесший жизни четырех детей. Известно, что в момент возгорания в доме находились только дети: девочка 12 лет, мальчик 7 лет и два мальчика-близнеца, которым по пять лет. Для ликвидации огня привлекли 23 специалиста и шесть единиц техники. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров.