ВС РФ до начала пасхального перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Новомихайловку в ДНР до начала пасхального перемирия

Фото: Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Одновременно российская армия атаковала позиции ВСУ в Харьковской области.

До объявления пасхального перемирия российские военные установили контроль над поселком Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 20 апреля.

По информации ведомства, штурм выполнили бойцы группировки «Запад». Одновременно российская армия атаковала позиции ВСУ в районах Купянска, Смородьковки и Ивановки в Харьковской области, а также у Кировска и Ямполя в ДНР. Под удар попали три украинские бригады боевиков, понеся серьезные потери.

Украинская сторона, по данным Минобороны, потеряла 245 боевиков, танк, бронетехнику, несколько артиллерийских установок и реактивную систему залпового огня «Град». Также были уничтожены три склада с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время пасхального перемирия украинские войска атаковали Донецк. Накануне, в субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня, предупредив при этом о риске провокаций.

Президент отметил, что системы ПВО пришлось задействовать несколько раз.