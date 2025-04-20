Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства посетил службу в Храме Христа Спасителя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления всем православным христианам по случаю Пасхи. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля 20 апреля.

«В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми», — указал президент.

Президент отметил, что Русская православная церковь и другие религиозные организации способствуют формированию мировоззрения молодых людей и укреплению семейных устоев. Деятельность религиозных организаций, направленная на поддержку военнослужащих и их семей, заслуживает самой искренней благодарности.

Глава государства назвал Пасху значимым событие и отметил, что она вселяет в людей веру в торжество добра и справедливости, любви и надежды, а также способствует объединению всех вокруг духовных ценностей.

В ночь на 20 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве прошла торжественная служба. Ее провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение началось с крестного хода, затем состоялись пасхальная заутреня и Божественная литургия. В это время в храме присутствовал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в России и за ее пределами прошла пасхальная ночь.