Тысячи человек вышли на акции протеста против политики Трампа в США

Фото: Reuters/Caitlin Ochs

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Люди кричат «позор» у здания Белого дома.

В США прошли массовые акции протеста против политики действующего президента Дональда Трампа. О них сообщила газета The New York Times в субботу, 19 апреля.

Протестующие убеждены, что президент Трамп нарушает гражданские права и принципы верховенства права, проводит политику, которая слишком сурово регулирует иммиграцию, сокращает количество рабочих мест в государственном секторе и наносит ущерб экономике государства.

Участники акции протеста неоднократно выражали свое возмущение перед зданием Белого дома, используя слово «позор». Несколько тысяч человек прошли маршем от памятника Вашингтону, выражая протест против решения Белого дома депортировать Килмара Абрего Гарсию — мигранта, который был незаконно выслан в Сальвадор.

В США 5 апреля состоялись масштабные акции протеста против политики президента. Протестующие выражали недовольство по поводу продвижения Илона Маска, предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE), а также сокращения расходов на здравоохранение и урезания мер по поддержке экологии и национальных парков. Кроме того, протестующие выступали против введения импортных пошлин.

Ранее, 2 апреля, президент Трамп объявил о введении новых тарифов на импортные товары. Базовые тарифы в размере 10% будут применяться ко всей продукции, поставляемой в США. Для европейских стран этот показатель будет повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Италии Мелони планирует уговорить Трампа отменить торговые пошлины.