«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Космонавты провели на орбите более полугода.

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-26», на борту которого находились российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Прямую трансляцию вел «Роскосмос».

Экипаж отправился на орбиту 11 сентября 2024 года и провел в космосе 221 день.

«Сегодня в 4:20 мск (6:20 по местному времени) спускаемый аппарат корабля „Союз МС-26“ с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — написала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Сразу после удачной посадки Алексею Овчинину вручили пасхальное яйцо, космонавт принял его с улыбкой. В этом году православные, католики и протестанты отметили праздник в один день — редкое и символичное совпадение на фоне непростых времен. Пасхальное торжество по традиции началось в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня.

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