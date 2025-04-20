Опасная молекула: психостимулятор под видом средства для похудения

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавших тысячи, все надеялись быстро похудеть, но вместо жира сожгли здоровье.

Сколько минут школьник должен тратить на домашнее задание? Отныне это четко регламентировано приказом Министерства просвещения. Документ эпохальный, в нем 2211 страниц. И все это поправки в ранее утвержденные федеральные образовательные программы объемом, внимание, 5655 страниц.

С чем бы это сравнить? Это как взять два романа «Война и мир» Толстого и внести в них дополнения на третью книгу «Война и мир». И вот в этом объеме слов предстоит разобраться учителям до начала следующего учебного года, нововведения вступают в силу с 1 сентября.

Итак, о домашке читаем на предпоследней странице поправок, 2209-й. Суммарный объем по всем предметам не должен превышать в первом классе часа домашней работы; во втором-третьем классах — полутора часов, и так дальше до трех с половиной часов у выпускников. Школа должна осуществлять контроль объемов. Так написано.

Но как? Ни слова об этом. Очевидно, нужен еще один том поправок. Вздохнут ли от этого дети и их родители свободно? Вряд ли. Почему? Потому что в предыдущей версии образовательной программы, до грандиозных правок, что написано? Ровно те же нормативы — от часа в начальной школе до трех с половиной в старшей. Что же изменилось? Настрой. Раньше было «Рекомендуется минимизировать до нормативов», а теперь — «не должен превышать». И этот приказ, а не какие-то рекомендации. Надеюсь, теперь дело пойдет.

Из любопытного, опять из конца документа, из школьного лексикона убирают «гендерные особенности», теперь просто пол. «Толерантность», которой прежде учили школьников, меняется на «уважение». И отменяются занятия по массажу и самомассажу для восстановления после физической нагрузки. А то мало ли.

В целом новые нормативы закрепляют одну из самых серьезных нагрузок на школьников во внеурочное время, только в Китае из «больших стран» в начальной школе задают до часа в день домашней работы, в европейских странах — не больше получаса. В США плюс десять минут на каждый класс. Так что у них и выпускник не больше двух часов высиживает над учебниками. Больше не буду удивляться, что наши школьники берут золото на всех Олимпиадах. Натренированы. Как и их родители.

И все эти нормативы не учитывают подготовку к ЕГЭ, которую ведут практически все учащиеся старших классов. Нагрузка на подростков колоссальная — экзамены, подготовка к поступлению дальше, а еще выпускной. Тоже весьма волнительный момент, и все девочки, конечно, хотят выглядеть сногсшибательно. Мы обратили внимание, как много сообщений о школьницах, которые стали попадать в больницы после приема препаратов для похудения, активная реклама которых сейчас идет в соцсетях.

Этими препаратами оказались БАДы «Молекула» и «Молекула плюс». Яркая упаковка, обещание феноменальных результатов — минус 20 килограммов за месяц. В интернет-магазинах и на всех популярных маркетплейсах. Их легко было найти до расследования «Известий». Мы отнесли препарат в лабораторию, и выяснилось, что в таблетках содержится сибутрамин, причем в лошадиных дозах, кратно превышающих допустимую норму. Это психотроп. Из той же серии, что и наркотик амфетамин. В редких случаях, строго под наблюдением врача, сибутрамин прописывают пациентам, страдающим от ожирения, когда другие средства не помогают.

Вещество снижает чувство голода, но у него очень много побочных эффектов. Свободная продажа в России сибутрамина запрещена с 2006 года. И было уже много судебных процессов над подпольными торговцами. Так как же вещество снова оказалось в свободном доступе, да еще на всех торговых площадках? Расследование провел корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Санкт-Петербург. Мы встретились с продавцом «Молекулы». Препарат запрещено продавать несовершеннолетним, вот даже на упаковке крупно, но мужчину возраст клиентов не интересует.

Несоответствий много. На пачке написано «произведено в Германии», а на деле — все из Китая.

Эта встреча происходит буквально через два дня после того, как «Молекула» исчезла со всех крупных маркетплейсов благодаря «Известиям». Мы провели независимое лабораторное исследование — их результаты шокировали. В капсулах тот самый сибутрамин.

Сразу после нашей встречи продавец удалил с интернет-площадок все свои объявления о продаже «Молекулы».

Этого не найти в описании препарата. В составе «Молекулы» указаны чай, тмин, корень одуванчика, якобы только натуральные ингредиенты. А вот о том, что в каждой такой капсуле есть еще и шестнадцать миллиграммов сильного психотропного вещества, ни слова.

«Сибутрамин — это амфетаминоподобное вещество. Психостимулятор. Людям с маниакально-депрессивным психозом, у них 100% будет обострение. Когда мы говорим о заболеваниях сердца, это может быть гипертонический криз с тяжелыми последствиями, с инфарктом и инсультом», — сказал Василий Шуров, врач-психиатр, нарколог.

Пострадавших тысячи, все надеялись быстро похудеть, но вместо жира сожгли здоровье.

«На протяжении всего курса присутствует тахикардия ежедневная. Как потом выяснилось, у меня вот нашли аритмию», — сказала пострадавшая Арина Осипова.

«Молекулу» даже сейчас пытаются продавать на маркетплейсах, маскируют под видом ультрафиолетовых ламп, как в этом объявлении.

Встречаемся с еще одним продавцом уже в Москве. Женщина сразу начинает нервничать при виде камеры. О том, что в составе «Молекулы» опасное вещество, якобы не знала.

В Россию нелегальные препараты и сама субстанция попадают в основном через Азию. Производят чаще всего в Китае, затем их отправляют через бывшие страны СНГ.

«Основные каналы в сфере импорта, они налажены через страны ЕАЭС, через тот же Казахстан», — сказал Олег Павлов, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре.

Производители «Молекулы» в интернете пытаются создать образ серьезной компании. По официальной информации, их офис находится в одном из элитных офисных центров Москвы. Где стоимость аренды только за один месяц составляет больше трех миллионов рублей.

Но на деле, их просто не найти, такие компании-призраки существуют только «на бумаге».

И создать такую фирму, как мы выяснили, может любой. Наша съемочная группа попала на одно из подмосковных производств БАДов. Здесь нам предложили сделать свой жиросжигательный продукт. На складе тонны таблеток, на любой вкус, цвет и кошелек, что внутри — совершенно неважно.

Далее оформляем пакет документов, либо регистрируем как БАД, либо как пищевой продукт.

В этом и кроется лазейка для производителей препаратов, подобных «Молекуле». Назови пищевой добавкой и торгуй в интернете. На этом предприятии делать капсулы с сибутрамином отказались, но не отрицают, что этим промышляют их коллеги по фармацевтическому бизнесу.

Сейчас в интернете сотни объявлений с препаратами для похудения. И «Молекула», как выяснилось, здесь лишь капля в море.

Это Дагестан. Здесь таможенники изъяли полторы препаратов для похудения, и все с сибутрамином. Товар на 10 миллионов рублей. Хозяйку опасных таблеток приговорили к четырем годам лишения свободы.

Крупную партию сибутраминосодержащих препаратов изъяли в Челябинске. Канал поставки правоохранители накрыли и в Карачаево-Черкессии.

«Ранее мы в ассоциации „Антиконтрафакт“ выявляли запрещенные вещества, такие как сибутрамин, в составе других препаратов, например, „Волшебных бобов“ так называемых и многих других популярных товаров, которые продаются на маркетплейсах для похудения. К сожалению, мы не можем гарантировать, что на „Молекуле“ дело же и закончится», — сказал Николай Маркин, вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт».

И эта история с сибутрамином повторяется. Иркутская область. В 2021 году здесь изъяли партию препарата «Липотрим», прошло время, и он снова на маркетплейсах. Это уже Тюмень. В 2023 году здесь изъяли шесть килограммов таблеток для похудения с сильнодействующим веществом. Называются «Черная пантера».

А вот они уже снова в свободном доступе. Продавцы либо пережидают бурю, либо просто меняют название товара, но сибутрамин, вещество, которое многие жиросжигатели содержат, все остается еще в их составе.