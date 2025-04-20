Космические новости недели: ракета с невестой Безоса, проект «Зевс» и фейерверк на Солнце

Фото, видео: 5-tv.ru

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Космос становится ближе, чем когда бы то ни было.

В советские годы полеты в космос приводились в качестве доказательства тому, что Бога нет. Ведь те, кто был на орбите его не видели. Хотя первый человек, вышедший в открытый космос — Алексей Леонов — уже тогда не соглашался с этим утверждением.

Сейчас позиции религии и науки в освоении околоземного пространства не так кардинально расходятся. А что касается того, кто и что видел в Космосе…

Теперь туда, за пределы планеты, впрочем, летают все, кому не лень. Так что вряд ли это теперь кто воспримет за доказательство чего-либо. Вот миллиардер Джеф Безос взял и отправил свою невесту с подружками куда подальше.

Получилось: звезды поп-индустрии отправились поближе к звездам. Теперь это всего лишь 15-минутное приключение. Да и вообще складывается ощущение, что летали они не ради орбиты, а ради удачных кадров — картинно припасть к земле по возвращении, с наигранной тревогой устремлять взгляд ввысь. В чем подвиг? В чем польза? И почему тысячи человек так восхищаются этим полетом? Причем, что сами летавшие — ярые защитники природы, противники двигателей внутреннего сгорания, например… А сколько выбросов вредных для атмосферы за их короткий полет. Так в чем смысл?

Понятно, когда в Космос летят ради науки, как делают это настоящие космонавты. Сейчас идет новая гонка, кто первым шагнет за Луну. Для этого нужны технологии.

Россия готовит отдельный нацпроект по Космосу. И кроме заселения околоземного пространства своими спутниками, речь о по-настоящему прорывном направлении — ядерной космической энергетике.

«В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах. На первый взгляд, то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего, но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы», — отметил Владимир Путин.

Электрореактивные двигатели — работают не на жидком топливе, как те, что отрывают ракеты от земли, а на другом принципе, например, выпуская поток плазмы. Но для них нужно очень много энергии. Вот тут и пригодится компактная ядерная установка.

Перспективный проект «космический буксир». Рабочее название «Зевс». Это не секрет, «Зевс» демонстрировали на международных выставках. Как и потенциальные двигатели для него. На фоне того, что сейчас летает в Космосе, он как «БелАЗ» в ряду «Газелей», а по скорости как болид Формулы 1 на детском картинге. Проект «Зевс» аккумулирует все лучшее, что было наработано советскими и российскими инженерами. Опыт, компетенции, плюс новые материалы позволяют сделать то, о чём мечтали поколения учёных.

«В 1972 году впервые мы запустили на полигоне в Семипалатинске ядерный реактивный двигатель. Здесь тяга четыре тонны у этого двигателя. Это более чем достаточно для буксира межпланетного от станции туда и ехать дальше в дальний космос, потому что там же есть ускорение, там не надо преодолевать тяготения и ничего. На Луне, как говорят, сейчас видно на Севере есть лед, значит есть вода, тогда есть водород, если это так, мы найдем на Луне рабочее тело тогда у нас вопрос самый простой реактор, рабочее тело и поехал. Нам ничего больше не надо», — говорит президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Космос становится ближе, чем когда бы то ни было. И его влияние на нас также возрастает.

В ежедневные сводки новостей впору добавлять прогнозы космической погоды. Если в середине недели вы почувствовали, что что-то не так, не удивляйтесь, Солнце просто решило немного повозмущаться.

С 12 по 13 апреля, как будто в честь Дня космонавтики, на его поверхности «проснулась» группа пятен № 4055, которая устроила настоящий фейерверк! Для понимания — эта область на Солнце в 10 раз больше нашей планеты. Всего было зафиксировано 39 вспышек, половина из которых была достаточно мощными. Протуберанцы были заметны с Земли, в телескопы, конечно, и через фильтры.

И вот 15 и 16 апреля космический ветер достиг поверхности Земли. Почему такой разброс дат? Потому что где-то было еще 15-е, а где-то уже 16-е апреля. Накрыло всю планету.

Нам еще повезло, вспышки произошли на западном краю Солнца, и их воздействие на Землю было минимальным. И все же, магнитная буря достигла уровня G3 по пятибалльной шкале. Она стала самой мощной с начала года. Из минусов — плохое самочувствие у метеозависимых и технические сбои — навигатор завел не туда, Wi-Fi пропал — это оно. Из плюсов — полярные сияния.

Чем сильнее вспышки, тем ниже по широте они спускаются — Мурманск, Архангельск, Анадырь, Тикси. Сияния есть и на Южном полюсе, точно такие же. Так что, если кто бывает в Антарктиде — повезло! Пропустили — не отчаивайтесь, сейчас на Солнце еще есть активная область № 4060, которая пока тихо тлеет, но нам нужно следить за ее развитием. Если эта область активизируется, будьте готовы к новому космическому сюрпризу.