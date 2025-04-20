Исследование веры: сколько лет Туринской плащанице на самом деле

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

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Результаты, продемонстрированные инновационной техникой, поставили ученых и скептиков в тупик.

Каким видит искусственный интеллект Иисуса Христа. Рано или поздно этот вопрос должен был быть задан нейросетям. И вот это время пришло. Искусственный интеллект взял за основу изображение с Туринской плащаницы. Это кусок льняной ткани, в которую, по преданию, был завернут спаситель после того, как его тело сняли с креста. И на плащанице четко виден лик мужчины.

Нейросети его обработали, и результат получился неоднозначный. На одних изображениях на нас как будто смотрит сам спаситель, на других — какой-то мультперсонаж. Можно ли доверять искусственному разуму в таких вопросах? А можно ли доверять плащанице? Еще 35 лет назад три лаборатории независимо друг от друга установили, что возраст полотна всего лишь 700 лет. А значит, она никак не может быть подлинной. И эти исследования долго не подвергались сомнению.

И вот итальянские ученые применили новый метод анализа, который показал сенсационный результат: плащанице действительно примерно две тысячи лет. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин стал первым российским журналистом, кому рассказали и показали весь процесс эксперимента.

В самом сердце Турина, старинного итальянского города, вновь вспыхнули споры, не утихающие много столетий. Туринская плащаница — божественный промысел, чудо, неподвластное времени, или обман тысячелетия?

Оригинал хранится в защищенном и даже огнеупорном месте Собора Святого Иона Крестителя, а перед нами — копия одной из самых загадочных реликвий христианства.

Льняное полотно, на котором, по преданию, отпечатался образ распятого Иисуса Христа, запечатленный его кровью и страданиями. Крупные исследования проводятся, начиная с 1988 года. И вот самое последнее сенсационное открытие, впервые на российском телевидении. Из тьмы веков к еще более передовым технологиям.

«Это все оборудование, которое мы использовали для изучения нитей, скрытых внутри волокон ткани, из которой была соткана Туринская плащаница», – сказал директор института кристаллографии национального исследовательского совета Чинзия Джаннини.

Исследовательский институт в итальянском Бари специально для «Известий» согласился пролить свет на эту сокровенную тайну непостижимого события распятия и воскресения Господня.

И уж про эту лабораторию можно точно сказать: святая святых, где ученые вот по таким мельчайшим частицам пытаются ответить на вопрос, которым человечество задается несколько тысячелетий. Мельчайший фрагмент нитей с плащаницы, как своего рода «частица Бога».

Метод кристаллографии, специально подобранный для этого исторического во всех смыслах анализа. Результаты перечеркивают аргументы скептиков, которые уверяли, плащаница была создана, ну, в лучшем случае, в средние века.

«Эта техника позволяет измерять среднюю длину полимерных цепей целлюлозы, которые со временем становятся короче. Можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю», – прокомментировал ученый-исследователь института кристаллографии национального исследовательского совета Либерато Де Каро.

Ранее по мельчайшим остаткам пыльцы растений удалось отследить и географию путешествия плащаницы на европейский континент, отправная точка — Ближний Восток, еще одно соответствие библейским описаниям.

Но как используют результат последних исследований в самом Турине? Собор Иоанна Крестителя, где и хранится плащаница. В этом юбилейном году, как раз ссылаясь на древний возраст реликвии, против традиций не выставят на всеобщее обозрение.

Вместо этого к уже имеющейся физической копии добавят еще и цифровую. В попытке хотя бы так, через интернет-вселенную, привести к вере молодежь. Сам католицизм отступает.

«Европа является образцовым примером секуляризации как изгнания, во-первых, религии из общественной жизни. И, во-вторых, превращения религии, веры в один из элементов на религиозном рынке», – сказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества института Европы РАН Роман Лункин.

Храмы медленно, но неуклонно пустеют, становясь местами для спорных мероприятий — священнослужителям позволено благословлять теперь и однополые браки, а священные реликвии остаются скрытыми от глаз. В отличие от прочих искушений.

Или голые монахини и оргии на распятье на сцене Государственной Штутгартской оперы.

«В настоящее время вот этот дух либерализма о том, что необходимо давать какие-то права различным меньшинствам, вот он проник очень глубоко. На общем фоне упадка христианства, упадка, упадка нравственности христианской это приобретает совершенно уродливые формы», – рассказал настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове.

Для сравнения, в этот же день в Москве: вынос копии плащаницы, массово почитаемой также и православными.

«В нашей Русской Церкви принято, что каждый человек может максимально близко прикоснуться к святыне: к иконе, к мощам, и, конечно, и копия Туринской плащаницы, как тоже великая святыня, мы ее тоже не держим как-то закрытой», – сказал иеромонах, благочинный Сретенского монастыря Афанасий Дерюгин.

В тот же итальянский Бари, где хранятся мощи Николая Чудотворца, раньше было по три прямых рейса в неделю.

У самих же католиков теперь совсем другие святые. В Италии решили поклоняться мальчику британского происхождения Карло Акутису, программист-любитель, умерший от лейкемии и посвятивший свою жизнь созданию веб-сайтов для религиозных каталогов и распространения веры. А сама католическая Пасха в этом году и вовсе проходит без личного участия Папы Римского, еще зловещий симптом чего-то неотвратимого.