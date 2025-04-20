Вера объединяет: как в России и за ее пределами прошла пасхальная ночь

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Пасхальное чудо традиционно начинается в Иерусалиме, в храме гроба Господня.

Эта ночь — особенная для всех христиан планеты. Пасхальная. Совпадение дат у православных, католиков и протестантов кажется особенно символичным в нашем полным противоречий мире.

Даже на Украине, где перевели церковный календарь на западную хронологию, лишь бы не праздновать вместе с Москвой, в этом году вынуждены делать это вместе с нами. Но и тут по-своему.

В Страстную пятницу в Киеве открылся кинофестиваль ЛГБТ* фильмов. Под это сборище отдали старейший кинотеатр Киева «Жовтень», то есть «Октябрь». И декоммунизация, и деправославизация выходит. Впрочем, скорее всего, эту лавочку прикроют. И не из-за совести и морали. Деньги на фестиваль выделялись из Американского агентства USAID, а оно распоряжением Трампа закрыто. Так что гуляют «как в последний раз».

Надругательство над чувствами верующих, над церковью, стало неотъемлемой частью режима Зеленского. Не он первый. Ирод и прочие «временщики» тоже пытались задушить, запугать, извратить. Итоги этих попыток всем известны.

Сама суть христианства — это борьба добра и зла, света и тьмы. Не в географических границах, а в душах людей. И каждый раз, когда звучит «Христос Воскресе» становится ясно, за кем будет победа. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин — из Храма Христа Спасителя.

Это одно из главных событий всего христианского мира. На торжественной службе собрались тысячи верующих. Они приехали из разных городов и даже стран, чтобы встретить светлый праздник в главном Храме страны.

Позади сорокадневный пост, исповедь, причастие и, конечно, молитвы — в это непростое для страны время почти все они об одном.

У тех, кто прямо сейчас защищает Родину, тоже есть возможность встретить светлое Христово Воскресение на торжественной службе. Близ линии фронта священники-капелланы освятили куличи и подготовились к особой всенощной, военно-полевой.

«Без молитвы, без причастия отправить на передового воина — это было бы горько. Это было бы безнадежно. А Господь дает такую надежду, дает такое право, право даже мыслить о том, что если ты душу свою за други своя положишь, то это однозначно победа», — говорит иерей Роман Чебоненко, помощник командира 201-й военной базы по работе с верующими военнослужащими.

На Пасху всегда открыты царские врата. Они символизируют врата Рая, спасение.

Песнопения на церковнославянском напоминают о том, как Христос отдал свою жизнь за то, чтобы искупить грехи людей, вот она фраза «смертью попрал смерть». Этим духом жертвенности проникнут весь светлый праздник.

«А Пасха Христова, воспоминания о Спасителе, о его миссии, об освобождении людей от этой власти зла является тоже значительной духовной силой, которую каждый верующий человек, посещающий храм в день Пасхи, чувствует не столько разумом, сколько сердцем, душой чувствует», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальное чудо начинается в Иерусалиме, в храме гроба Господня. Православные, католики, алавиты, копты, протестанты ждут схождения благодатного огня. Забывают о противоречиях, конфликтах, молятся вместе, чтобы Господь послал им этот важный знак.

Уже через несколько часов верующие встречают спецборт в аэропорту Внуково, наша делегация привозит частицу Благодатного огня со святой земли. Его отправляют в сотни храмов по всей России

В Петербурге и Якутске, в Донецке и Владивостоке от Благодатного огня одна за другой зажигаются свечи. И прихожане выходят на Крестный ход. Впереди иконы и хоругви, а сотни голосов сливаются в унисон.

Эту ночь в храмах по всей стране встречают больше двух миллионов прихожан. Но православный мир, конечно, куда шире — более четверти миллиарда верующих на всех пяти континентах.

В Греции и Сербии, на Украине и в Белоруссии идут торжественные службы. В наше непростое время, вера — один из столпов, что объединяет людей, народы и страны.

В конце Пасхальной службы Евангелие читают на разных языках, не только на церковнославянском: на греческом, арабском, английском, французском. Почему? Христос пришел в мир несправедливости и войн, чтобы объединить людей и указать нам правильный путь.

Впереди важная неделя — светлая седмица. Это особое время. Оно не для того, чтобы получше разговеться, а для того, чтобы делать то, чему нас собственным примером и учил Христос.

* — движение признано в России экстремистским и запрещено