Фото, видео: Telegram/Небесная грация/skygraceacademy; 5-tv.ru

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На Международном детском благотворительном фестивале художественной гимнастике в Сириусе каждый номер — «нерукотворный памятник» юным героям.

Как бы ни старались на Западе переписать историю Великой войны, им это не удастся, поскольку память о тех трагических событиях жива в памяти нескольких поколений. Последние решения евробюрократов выглядят поэтому не то, чтобы дерзкими или неуместными, а просто глупыми. Но зато они отлично вписываются в ту парадигму радикального либерализма, что пустила корни в Старом свете.

Что можем сделать мы с такой глупостью? Действовать, напоминать, показывать, как оно было на самом деле. Никто не забыт, пока ничто не забыто.

В эти дни в Европе, несмотря на противодействия еврочиновников, проводят мемориальные мероприятия. По всей планете продолжается акция «Сад памяти» в рамках которой волонтеры ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев, в память о 27 миллионах погибших советских гражданах. Лично президент поддержал инициативу еще в 2020 году. Наполнение этих акций понятно без слов. Язык красоты, язык искусства — более живой и убедительный, чем тысячи слов.

На этой неделе в Сириусе прошел Международный детский благотворительный фестиваль, где участники из разных стран на языке музыки, на языке танца, на языке грации рассказали о такой сложной теме. В основу программы легли реальные истории детей войны, причем не только советских, но и европейских.

Корреспондент «Известий» Александр Мостославский все увидел.

Всю гамму чувств, эмоций и переживаний способен передать универсальный язык художественной гимнастики, который понятен всем — и в переводе не нуждается.

Нынешний Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» приурочен к восьмидесятилетию Великой Победы и посвящен подвигу «Детей героев».

«Сегодня мы хотим посвятить наш фестиваль памяти тех, кто в юном возрасте проявил свою храбрость и смелость. Это юные герои Великой Отечественной Войны», — сказала Олимпийская чемпионка, Алина Кабаева.

На этом фестивале каждый номер — «нерукотворный памятник» юным героям. Эта композиция посвящена Зое Космодемьянской. Ее образ на ковре воплощает одна из сильнейших гимнасток России, воспитанница Академии «Небесная Грация» — Мария Борисова. Под музыкальную композицию «Один в Поле воин», героиня «огненным мечом» борется с тенями символизирующих, темные силы, зло и смерть.

«Маша выступает в роли русской Жанны Д’арк, такого архангела, который к нам спускается сверху. Жанну Д’арк и Зою Космодемьянскую в первую очередь объединяет необыкновенное мужество, и захотелось сделать номер именно про это — про мужество», — рассказала Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

На нынешнем фестивале выступили — 372 гимнастки из России, а также зарубежные участницы — из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии.

В этом году площадкой для фестиваля «Алина» стала Академия Единоборств в Сириусе. Это самый грандиозный Спортивный комплекс для Борцов в России и один из самых больших в мире.

Номер «Цветы» посвящен подвигу белорусских подпольщиц Зины Портновой и Нины Азолиной. Они ценой собственной жизни уничтожили сотни немецко-фашистских захватчиков. Их позывные были «Ромашка и Василек». На глазах у зрителей нежные цветы превращаются в стальные, смертоносные шипы, несущие погибель врагам. Исполнили этот номер воспитанницы Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Этот праздник жизни, спорта и искусства организован Благотворительным фондом Алины Кабаевой.

«Фестиваль получился замечательным. Большое спасибо хочу сказать детям, организаторам, режиссерам и всей нашей большой команде, потому, что без этих людей, не было бы такого прекрасного праздника, который всем нам напомнил про нашу историю — Великую историю», — рассказала Олимпийская чемпионка, Алина Кабаева.

Билеты на этот фестиваль традиционно бесплатны и, прежде всего, распределяются среди воспитанников детских домов и ребят с особенностями физического развития. Вот, например, эти «солнечные дети» из Татарстана, уже не первый год принимают участие в фестивале. Вначале были зрителями, теперь стали участниками.

«Все сама делала. Там все девочки. Я старалась как могла все вытягивала. Мы танцевали. Повторяли упражнение. И мы, что девочки, мы занимались очень долго», — рассказала Сафина Шайгарданова.

Легендарные чемпионы и чемпионы будущие — на одном ковре! Лучшего мастер-класса и не придумать. Алексей Немов, Никита и Дарья Нагорные, Лилия Ахаимова, Елена Замолодчикова, Ирина Анненкова, Артур Далалоян, Дина и Арина Аверины, в композиции «Герои спорта». Под второй концерт Рахманинова. Это номер рассказывает о спортивной жизни в Ленинграде, которая не прекращалась даже в блокаду, а еще о том, что спорт помогает выжить в любых обстоятельствах.

«Всегда стремление победить, оно всегда помогает человеку и этот номер объединяет все качества человека, которые позволяют ему трудиться, работать и побеждать», — прокомментировал четырехкратны олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Это нужно не мертвым. Это надо живым» — к теме «войны и мира», Алина Кабаева и ее команда обращается не в первый раз. «Великой Победе» уже были посвящены фестивали в 2015 и 2022 году. И каждый раз — оригинальные постановки и сценические решения. А вот «гимн Великой Победе» в финале — святая традиция.