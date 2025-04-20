Вокруг одни заговоры: почему Зеленский видит во всех агентов Кремля

Фото, видео: Гавриил Григоров/ТАСС; 5-tv.ru

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Завербованным Москвой в Незалежной считают даже Дональда Трампа.

Будет ли Киев соблюдать пасхальное перемирие? Вопрос, боюсь, риторический. Ведь сегодня первый день после окончания месячного эмбарго на удары по объектам инфраструктуры.

Его, напомню, 18 марта предложил Дональд Трамп. Москва в тот же день согласилась, Киев еще неделю увиливал, но тоже официально взял на себя обязательства. Вот итог этого месяца: украинские объекты действительно наши не бомбили, а вот по российским энергообъектам было 107 прилетов в 18 регионах.

Собственно, там с первого дня, уже после обстрела газопровода под Суджей, все было понятно. Но Москва продолжала эксперимент. Так кто может контролировать киевские формирования в плане соблюдения договоренностей? Когда такой вопрос задал наш посланник в ООН на закрытом заседании Совбеза, в ответ была тишина. И эта тишина стала раздражать Америку.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, внушительная делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом отправилась в Париж на переговоры с так называемой коалицией желающих, теми, кто готов отправить якобы свои войска на Украину. Сразу скажу: ни о чем не договорились.

На следующей неделе встретятся те же с теми же, но в Лондоне. Но есть нюансы. Вашингтон выдвинул ультиматум: готов прекратить посредничество, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения.

«Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас есть другие вещи, на которые мы должны обратить наше внимание», — комментирует ситуацию госсекретарь США Марко Рубио.

Владимира Зеленского откровенно заколотило от страха. Ему начали мерещится заговор Москвы и Вашингтона против него. А спецпосланника Уиткоффа он фактически назвал завербованным. Потом, правда, объекты, на которые Зеленский изливал свое негодование, менялись — не только Уиткофф, но и сам Дональд Трамп и добрую половину американцев он записал в сторонников Кремля. И в чем-то он прав.

Вот показательный опрос Washington Post: «Вы считаете Россию врагом?» — спрашивали. Среди республиканцев, это красная линия, ответивших «да» оказалось столько же, сколько было до СВО. Демократы еще портят немного статистику, но тоже успокаиваются. Потому что видят: затея Байдена провалилась, а с русскими можно договориться.

«Я считаю, что существует возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе. Партнерство создает стабильность», — такое мнение высказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Стив Уиткофф погружен в вопрос, как никто другой, он уже не раз ездил в Россию, к нему ездил наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Как идут переговоры, спросил у него наш корреспондент в коридорах Кремля во время большого приема в Москве делегации из Катара во главе с эмиром.

Кстати, катарцы подписали соглашение на два миллиарда долларов инвестиций в совместные проекты. Словно подтверждая, да, с русскими выгодно иметь дело, когда отношения нормальные. И в Америке, где теперь президент-бизнесмен, это тоже понимают, но пока не все.

«Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами. Но очень много дезинформации идет в США против России по разным масс-медиа, и поэтому очень важно доносить напрямую нашу точку зрения, что и было сделано», - ответил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Да, на Украине Трамп тоже хочет заработать. Громкая сделка по недрам все-таки будет подписана до конца следующей недели. Вот меморандум уже заключили об этом, осталось отшлифовать детали. Правда, по данным СМИ, Вашингтон снизил требования с 350 до 100 миллиардов долларов, но тоже неплохо.

Уж не знаю, какие там недра собирается осваивать на Украине Трамп. Но свое он так или иначе возьмет. Москва прекрасно видит, у кого какие интересы.

«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Трамп) «сделки», мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную «ловушку», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.