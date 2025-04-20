30 часов тишины? Главное о Пасхальном перемирии между Россией и Украиной

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Как в Киеве ответили на инициативу Москвы?

С 18:00 субботы до полуночи понедельника, то есть на 30 часов, Россия объявила Пасхальное перемирие. Министерству обороны приказано прекратить все боевые действия на этот период. При условии, конечно, что и нас противник не будет атаковать.

Как следует из заявления президента на встрече с начальником Генштаба, этот год не согласован с Киевом, но Москва рассчитывает, что украинская сторона последует нашему примеру.



Валерий Герасимов, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации:

«Товарищ верховный главнокомандующий. Войска Объединенной группировки войск сил продолжают активные действия по выполнению задач специальной военной операции. Сейчас все шесть группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях.

При этом группировка войск «Север» ведёт наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооружённых сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 квадратных километров, 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной.

Вчера подразделениями 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освобождена Олешня. И в настоящее время завершается зачистка лесных участков южнее этого населённого пункта. Общая площадь этих участков — до трёх квадратных километров, небольшая. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря.

Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотникам противника.

Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населённых пунктов Демидовка и Поповка, они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены. В настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведётся их уничтожение, проведена изоляция этих районов. От государственной границы находятся они где-то до трех километров.

Работа по окончательному освобождению территории этих лесных участков и Горналя продолжается. Доклад закончил».

Владимир Путин:

«Валерий Васильевич, доклад принят. Спасибо.

Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом, российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед. По приграничью, по Курской, Белгородской областям после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно.

Хотел бы сегодня, в преддверии Пасхи, поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий.

Мы знаем: киевский режим боле ста раз, как Вы мне и докладывали, нарушал договорённости о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме.

Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договорённости, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, Президента [США] Трампа, наших китайских друзей, Председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому мирному урегулированию украинского кризиса.

Валерий Васильевич, еще раз прошу передать нашим бойцам мои поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм».



Реакция из Киева последовала через несколько минут после начала действия перемирия, и была она невнятной. Зеленский в своих соцсетях разместил письменное заявление, в котором не было четкого «да» или «нет», но из контекста следует, что скорее Киев отвергает предложение Москвы. Во всяком случае, так же эти слова истолковали все ведущие западные СМИ. Вот, например, оценка Washington Post — эта газета более осторожна: «Зеленский, похоже, отверг». А вот деловое издание Bloomberg пишет прямо: «Зеленский отклонил». Это все очень четкие сигналы миру, кто как настроен в украинском конфликте.

Временное прекращение боевых действий ранее Москвой не анонсировалось и о решении было объявлено чуть более, чем за час до начала моратория. Когда президент выслушал доклад начальника Генштаба об успехах российских войск, которые атакуют на 11 направлениях. В частности, в Курской области освобождены все населенные пункты за исключением одного посёлка Горналь на самой границе. За него всю неделю шли бои. Репортаж из приграничья корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

В курском приграничье громит противника наша авиация. С земли днем и ночью по украинским позициям работает артиллерия. Под огнем взводные опорные пункты и склады боеприпасов.

Сумская область Украины. Село Журавка уже под нашим контролем. Беловоды и Горналь, вопрос времени. Это та самая зона безопасности, буфер, убрав за который войска ВСУ, можно будет обезопасить русские земли.

Солдаты и офицеры противника на этих участках массово сдаются в плен.

Свято-Николаевский Белогорский монастырь на границе с Украиной. Только что его удалось освободить. Храм XVII века возник, когда сюда пришли Федор Достоевский в 1878 году.

Работали только пехотой, чтобы сохранить обитель, как и месяц назад при освобождении Черкасского-Поречного.

ВСУ превратили храм в свой опорный пункт. Здесь же были найдены тела зверски убитых мирных жителей. Еще один вражеский укрепрайон был на территории сельхозпредприятия. Идем в сопровождении Росгвардейцев. Свои задачи в курском приграничье они выполняют в рамках режима КТО.

Кадры, конечно, не передают размера воронки от авиационной бомбы. Это вероятнее всего опорный пункт ВСУ на территории местного сельхозпредприятия.

Отходя из села, ВСУ использовали тактику выжженной земли. Террор курского населения украинские боевики продолжают. В ночь на вторник киевский режим направил более сотни своих беспилотников на Курск.

Ранены девять человек, четверо в больницах. Женщина, которая находилась в своей квартире, погибла.

«Мы втроем маму вынесли, парень нам помог и на площадку положили. Света сказала, она медик. Лена, маме уже ничем не помочь», — сказала дочь погибшей Елена Зубкова.

Противник снарядил боеприпасы поражающими элементами. Вот такие маленькие шарики, раскиданы по всему двору.

Украинский дрон врезался в восьмой этаж. Сразу возник пожар. Здесь нет никаких военных объектов. Детская площадка, рядом школа.

Атака на Курск началась после полуночи и длилась целый час. Большинство беспилотников ПВО перехватило. Подразделения группировки Север сейчас активно охраняют от воздушных целей наши приграничные районы.

ПВО защищает и российские подразделения. Главная задача наших бойцов как можно быстрее освободить от оккупантов Курскую землю и отбросить врага еще дальше от наших границ.