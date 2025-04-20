«Сделан не только нос»: какие пластические операции перенесла Лера Кудрявцева

Фото: © РИА Новости/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Телеведущая проиграла коллеге Вере Сотниковой в битве со временем, несмотря на «тюнинг», заявили поклонники.

Телеведущую Леру Кудрявцеву заподозрили в использовании радикальных мер преображения. Пользователи сети уверены, что она сделала ринопластику, то есть изменила форму носа. Такой вывод они сделали, увидев фото, показанное ее коллегой и приятельницей, актрисой Верой Сотниковой. В итоге 64-летнюю подругу Кудрявцевой осыпали комплиментами, а ее обвинили в фотографии в перекройке лица.

Вера Сотникова и Лера Кудрявцева, архивное фото актрисы.Фото: Instagram*/ sotnikova4141

На снимке Вера и Лера запечатлены, очевидно много лет назад. Стоит отметить, образы звезд остались почти прежними, разве что стрижку телеведущая поменяла с длинных локонов до боба, который теперь уже можно назвать фирменным. На фото подруги обнимаются и улыбаются, еще не зная, как детально будут изучены лет через дцать.

«Знали бы мы тогда, сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала кадр в своем блоге Вера Сотникова.

Первый сюрприз пожаловал незамедлительно. Многие подписчики осыпали комплиментами Сотникову, а Леру Кудрявцеву… Ну, не совсем.

«У Леры нос не свой, оказывается»;

«У нее сейчас сделан не только нос»;

«Лера вся новая: и нос, и лицо»;

«Какая Вера необыкновенная красавица, и с годами совершенно не меняется лицо, как приятно смотреть»;

«Вера Сотникова с годами только красивее», — цитирует комментаторов 7Дней.ru.

Сама телеведущая не раз заявляла, что из пластических операций пережила лишь увеличение груди. Несколько лет назад от имплантов пришлось избавиться, так как один из них лопнул и вытек из капсулы. После хирургического вмешательства Кудрявцева зареклась обращаться к пластическим хирургам.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие проблемы в семье довели Леру Кудрявцеву до отчаяния, и почему она называет себя созаыисимой.

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