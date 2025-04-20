Аналитик Кристиан Ламеса о готовности Зеленского к перемирию с РФ: Я не верю

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин показал свою готовность к миру, объявив режим тишины накануне Пасхи.

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли поддержит предложенное российским лидером Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Такое мнение высказал международный аналитик, писатель, амбассадор Российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса. По мнению эксперта, европейские спонсоры Киева просто не позволят сделать паузу даже на короткое время.

Как отметил Ламеса, Владимир Путин предпринял важный шаг, дав команду российским Вооруженным силам прекратить огонь в связи с главным православным праздником. Этот шаг демонстрирует готовность Москвы к мирному соглашению, которое могло бы положить конец конфликту между НАТО и Россией.

«К сожалению, я не верю, что это предложение будет принято и уважено украинским режимом», — заявил аналитик.

Сомнения эксперта основываются на конкретном опыте: в 2023 году российский лидер уже сделал аналогичное предложение по случаю православного Рождества, но оно было полностью отвергнуто Зеленским. При этом инициатива Путина, считает Ламеса, очень выгодна для Кремля.

«Будет хорошо воспринята Вашингтоном как искреннее и подлинное проявление воли Владимира Путина к созданию прочного мира, который устранит коренные причины этой вражды», — заключил он.

Тем временем в своем Telegram-канале Владимир Зеленский заявил о готовности к «зеркальному» режиму тишины. Но, как писал 5-tv.ru, лидер киевского режима выдвинул свои условия перемирия.